Стабилизационные силы Великобритании и Франции должны развернуть тысячи боевых войск в Украине, если хотят отговорить РФ от нарушения послевоенного перемирия, заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Британия и Франция должны развернуть тысячи войск в Украине

Как сообщил изданию The Guardian Бен Ходжес, предложение относительно развертывания многонациональных сил в Украине, которые на этой неделе обсуждали британский и французский лидеры с президентом Владимиром Зеленским в Париже, должны быть достаточно мощными, чтобы справиться с возможными провокациями, организованными Москвой.

— Коалиция желающих должна иметь реальную силу и правила боевых действий, которые позволят ей немедленно реагировать на любые нарушения. Капитаны не могут звонить в Париж или Лондон, чтобы узнать, как поступать с российским беспилотником, — сказал он.

Ходжес подчеркнул, что сценарий соблюдения Россией какого-либо соглашения — нереалистичен. Он напомнил о периоде между 2014 и 2022 годами, когда Кремль неоднократно нарушал старые линии прекращения огня.

Экс-командующий армией США в Европе считает, что, по крайней мере, британские и французские войска должны будут иметь возможность защищаться от дронов и других форм атак, потому что очень вероятно, что “Россия немедленно проверит их способность реагировать”.

Войска РФ, добавил бывший генерал, “должны посмотреть туда и сказать, что эти ребята настроены серьезно, а не стоят в казармах где-то под Львовом”.