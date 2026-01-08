Стабілізаційні сили Британії та Франції мають розгорнути тисячі бойових військ в Україні, якщо хочуть відмовити РФ від порушення післявоєнного припинення вогню, заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес.

Як повідомив виданню The Guardian Бен Годжес, запропоновані багатонаціональні сили, які цього тижня обговорювали британський та французький лідери з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, повинні бути достатньо потужними, щоб впоратися з ймовірними провокаціями, організованими Москвою.

– Коаліція охочих повинна мати реальну силу та правила бойових дій, які дозволять їй негайно реагувати на будь-які порушення. Капітани не можуть телефонувати до Парижа чи Лондона, щоб дізнатися, як поводитися з російським безпілотником, – сказав він.

Годжес наголосив, що сценарій щодо дотримання Росією будь-якої угоди нереалістичний. Він нагадав про період між 2014 і 2022 роками, коли Кремль неодноразово порушував старі лінії припинення вогню.

Екскомандувач армії США в Європі вважає, що принаймні британські та французькі війська повинні будуть мати можливість захищатися від дронів та інших форм атак, тому що дуже ймовірно, що “Росія негайно перевірить їхню здатність реагувати”.

Війська РФ, додав Годжес, “мають подивитися туди і сказати, що ці хлопці налаштовані серйозно, а не стоять у казармах десь під Львовом”.