В четверг, 8 января, Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко.

Таким образом, он останется под арестом без права внесения залога до 9 марта включительно, сообщает Суспільне.

Что известно о продлении ареста по делу Фарион

По данным журналистов, прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил, что 12 января у Зинченко истечет срок действия меры пресечения.

Таким образом, по его мнению, в случае изменения меры пресечения существует риск уклонения обвиняемого от явки в суд.

Кроме прочего, Зинченко не имеет постоянного места жительства во Львове или области, поэтому невозможно обеспечить его надлежащее процессуальное поведение более мягкими мерами пресечения.

– Существует риск того, что, учитывая характер инкриминируемых преступлений, его интерес к оружию и определенные навыки обращения с ним, а также характер преступления, которое ему инкриминируется, обвиняемый может совершить другое уголовное правонарушение, – считает прокурор.

В свою очередь адвокат Владимир Вороняк назвал поданное ходатайство прокурора необоснованным, а указанные риски – необъективными и неподтвержденными.

– Как в процессе досудебного расследования, так и в ходе судебного разбирательства по существу сторона обвинения не предоставила, в том числе, ни одного доказательства того, что есть основания сомневаться в надлежащем поведении Зинченко, что он якобы может незаконно влиять на участников процесса, в том числе потерпевших, свидетелей, экспертов или уничтожить и скрыть доказательства, которые фактически давно уже изъяты или должны были быть изъяты и исследованы экспертами, – заявил защитник и призвал суд назначить Зинченко домашний арест с ношением средств наблюдения.

Однако коллегия судей приняла решение продлить меру пресечения сроком на 60 суток.

Таким образом, следующее заседание, во время которого стороны заслушают экспертов и рассмотрят доказательства стороны защиты, состоится 14 января в 10:30.

Ранее сообщалось, что 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика совершили покушение на Ирину Фарион.

Нападавший выстрелил ей в шею, после чего лингвист скончалась в больнице.

Разыскиваемого по делу об убийстве Фарион разыскали 25 июля в Днепре.

Им оказался Вячеслав Зинченко, которому объявили о подозрении 26 июля.

В декабре подозреваемому по делу об убийстве Ирины Фарион изменили квалификацию преступления на незаконное обращение с оружием и умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости.

В августе 2025 года на заседании Шевченковского районного суда города Львова заслушали запись разговора Зинченко с его сокамерником, которому он признался, что совершил преступление из-за личной неприязни.

Однако в суде обвиняемый сказал, что произнес эти слова под давлением.

