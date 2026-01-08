У четвер, 8 січня, Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку.

Таким чином, він залишиться під арештом без права внесення застави до 9 березня включно, повідомляє Суспільне.

Що відомо про продовження арешту у справі Фаріон

За даними журналістів, прокурор Дмитро Петльований повідомив, що 12 січня у Зінченка закінчиться строк дії запобіжного заходу.

Таким чином, на його думку, в разі зміни запобіжного заходу існує ризик уникнення обвинуваченим явки до суду.

Крім іншого, Зінченко не має постійного місця проживання у Львові чи області, тож неможливо забезпечити його належну процесуальну поведінку м’якшими запобіжними заходами.

– Існує ризик того, що, враховуючи характер інкримінованих злочинів, його інтерес до зброї і певні навики поводження з нею, а також характер злочину, який йому інкримінується, обвинувачений може вчинити інше кримінальне правопорушення, – вважає прокурор.

У свою чергу адвокат Володимир Вороняк назвав подане клопотання прокурора необгрунтованим, а зазначені ризики – необ’єктивиними та не підтвердженими.

– Як у процесі досудового розслідування, так і в ході судового розгляду по суті сторона обвинувачення не надала в тому числі жодного доказу того, що є підстави сумніватися у належній поведінці Зінченка, що він нібито може незаконно впливати на учасників процесу, в тому числі потерпілих, свідків, експертів чи знищити і приховати докази, які фактично давно вже вилучені чи повинні були бути вилучені і досліджені експертами, – заявив захисник і закликав суд призначени Зінченку домашній арешт з носінням засобів спостереження.

Однак колегія суддів ухвалила рішення продовжити запобіжний захід строком на 60 діб.

Таким чином наступне засідання, під час якого сторони заслухають експертів та розглянуть докази сторони захисту, відбуватиметься 14 січня о 10:30.

Раніше повідомлялось, що 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на Ірину Фаріон.

Нападник вистрілив їй у скорню, після чого мовознавиця померла у лікарні.

Розшукуваного у справі вбивства Фаріон розшукали 25 липня у Дніпрі.

Ним виявився В’ячеслав Зінченко, якому оголосили про підозру 26 липня.

У грудні підозрюваному у справі про вбивство Ірини Фаріон змінили кваліфікацію злочину на незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості.

У серпні 2025 року на засідання Шевченківського районного суду міста Львова заслухали запис розмови Зінченка з його співкамерником, якому він визнав, що скоїв злочин через особисту неприязнь.

Однак у суді обвинувачений сказав, що сказав ті слова під тиском.

