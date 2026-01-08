Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців дочекатися офіційної інформації від військових щодо того, чи був ракетний удар по місту завданий із застосуванням Орешника.

За його словами, наразі підтверджених даних про тип озброєння немає.

Чи був це Орешник: Садовий про вибухи у Львові

— Чи був це Орєшнік — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові, — йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі з’явилося відео, яке, за твердженнями користувачів, може бути схожим на попередній удар Орешником по Дніпру.

За свідченнями місцевих жителів, звуки вибухів у Львові були нетиповими для ракетних та дронових атак чи роботи протиповітряної оборони.

Кількість вибухів збігається з числом зарядів, які має Орешник.

Водночас ця інформація поки не має офіційного підтвердження, тривають перевірки та уточнення обставин.

Орешник у Львові — заява Повітряних сил ЗСУ

Повітряні Сили Збройних сил України повідомили, що близько 23:30 по всій території країни було оголошено ракетну небезпеку через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону Капустин Яр.

— 8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об’єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів, — повідомили у Повітряному командуванні Захід Повітряних Сил ЗС України.

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела повідомив, що протягом ночі можливе використання ворогом Орешника.

Нагадаємо, у Львівській області зазнав атаки обʼєкт критичної інфраструктури, а в місті під час оголошеної повітряної тривоги було чути серію вибухів.