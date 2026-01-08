Взрывы во Львове прогремели ночью с 8 на 9 января. Город, вероятно, находится под атакой Шахедов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Взрывы во Львове 8 января: какие последствия

— Во Львове слышны взрывы! Все в укрытие, — написал Садовый.

Тревогу во Львовской области объявили в четверг, в 23.37.

По словам Садового, после объявления тревоги во Львове была слышна серия взрывов.

— Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами, — отметил он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во Львовской области подвергся атаке объект критической инфраструктуры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о возможном новом массированном ударе России этой ночью.

Он призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги сегодня и завтра и при необходимости спускаться в укрытие.

Также об угрозе удара по Украине в ближайшие дни предупредило 8 января посольство США.

— Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней, — говорится в сообщении.