В пятницу, 9 декабря, во Львове и области для потребителей действуют графики почасовых отключений света.

Причиной является значительный дефицит мощности после массированных ракетно-дроновых атак РФ, которые повредили энергетическую инфраструктуру страны. Об этом сообщили на сайте Львовоблэнерго.

Графики отключения света во Львове

Графики отключения света во Львове и области применяются по указанию диспетчера НЭК Укрэнерго.

Так, в течение суток 9 января различным очередям будут отключать электроэнергию один или два раза, однако группа 3.1 весь день проведет со светом.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света. А также в чат-ботах Viber и Telegram.

В Львовоблэнерго призывают потребителей экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

В Укрэнерго уже сообщили, что в субботу, 10 января, графики почасового отключения света будут действовать во всех регионах Украины.