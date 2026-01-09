У п’ятницю, 9 грудня, у Львові та області для споживачів діють графіки погодинних відключень світла.

Причиною є значний дефіцит потужності після масованих ракетно-дронових атак РФ, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Про це повідомили на сайті Львівобленерго.

Графіки відключення світла у Львові

Графіки відключення світла у Львові та області застосовуються за вказівкою диспетчера НЕК Укренерго.

Зараз дивляться

Так, впродовж доби 9 січня різним чергам вимикатимуть електроенергію один або два рази, однак група 3.1 цілий день проведе зі світлом.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті Львівобленерго у розділі Чому немає світла. А також у чат-ботах Viber і Telegram.

У Львівобленерго закликають споживачів економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням.

В Укренерго вже повідомили, що у суботу, 10 січня, графіки погодинного вимкнення світла діятимуть в усіх регіонах України.