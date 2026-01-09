Графіки відключення світла у Львові 9 січня 2026: як діють
У п’ятницю, 9 грудня, у Львові та області для споживачів діють графіки погодинних відключень світла.
Причиною є значний дефіцит потужності після масованих ракетно-дронових атак РФ, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Про це повідомили на сайті Львівобленерго.
Графіки відключення світла у Львові
Графіки відключення світла у Львові та області застосовуються за вказівкою диспетчера НЕК Укренерго.
Так, впродовж доби 9 січня різним чергам вимикатимуть електроенергію один або два рази, однак група 3.1 цілий день проведе зі світлом.
Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті Львівобленерго у розділі Чому немає світла. А також у чат-ботах Viber і Telegram.
У Львівобленерго закликають споживачів економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням.
В Укренерго вже повідомили, що у суботу, 10 січня, графіки погодинного вимкнення світла діятимуть в усіх регіонах України.