Графики отключения света в Закарпатье 9 января: сколько не будет света
Сегодня, 9 января, в Закарпатской области для потребителей действуют графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение суток для всех очередей.
Об этом сообщает Закарпатьеоблэнерго.
Графики отключения света в Закарпатье
Применение графиков отключения света — это вынужденная мера после массовых ракетно-дроновых атак, которые повредили энергетическую инфраструктуру страны, подчеркнули в компании. Графики применяются исключительно по указанию диспетчера НЭК Укрэнерго.
Да, в течение суток 9 января по разным графикам будут отключать свет дважды, а некоторым и трижды в сутки. В основном света не будет от 2 до 4,5 часов подряд.
Согласно графику отключения света в Закарпатье в подрядке 1.2 планировалось отключать свет 9 января только один раз.
Так, информацию о часах включения/отключения света в Закарпатье по состоянию на 9 января можно узнать по ссылке.
Для проверки очереди и вида ограничений электроснабжения можно воспользоваться:
- Чат-бот в Telegram: https://t.me/zakarpatenergybot
- Чат-бот в Viber: https://chats.viber.com/zakarpatenergybot
7 января правительство приняло решение, согласно которому запретило отключение больниц во время применения графиков ограничения электроснабжения в отопительный сезон 2025/2026 годов.
Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый утром 7 января сообщил, что ряд больниц города и весь коммунальный электротранспорт остались без света.