Сегодня, 9 января, в Закарпатской области для потребителей действуют графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение суток для всех очередей.

Об этом сообщает Закарпатьеоблэнерго.

Графики отключения света в Закарпатье

Применение графиков отключения света — это вынужденная мера после массовых ракетно-дроновых атак, которые повредили энергетическую инфраструктуру страны, подчеркнули в компании. Графики применяются исключительно по указанию диспетчера НЭК Укрэнерго.

Сейчас смотрят

Да, в течение суток 9 января по разным графикам будут отключать свет дважды, а некоторым и трижды в сутки. В основном света не будет от 2 до 4,5 часов подряд. Без изменений: Так, в течение суток 9 января по очереди будут отключать свет дважды, а некоторым и трижды в сутки. В основном света не будет от 2 до 4,5 часов подряд.

Согласно графику отключения света в Закарпатье в подрядке 1.2 планировалось отключать свет 9 января только один раз.

Так, информацию о часах включения/отключения света в Закарпатье по состоянию на 9 января можно узнать по ссылке.

Для проверки очереди и вида ограничений электроснабжения можно воспользоваться:

7 января правительство приняло решение, согласно которому запретило отключение больниц во время применения графиков ограничения электроснабжения в отопительный сезон 2025/2026 годов.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый утром 7 января сообщил, что ряд больниц города и весь коммунальный электротранспорт остались без света.