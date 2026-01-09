В субботу, 10 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасового отключения света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 10 января

Диспетчеры энергосистем отмечают, что причина введения мер графиков отключения света – последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений по определенному адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый в соцсетях сообщил о том, что из-за изменения Кабинетом министров подхода к определению критичности предприятий ночью 7 января в городе от электроэнергии отключили часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

– То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений, – заявил мэр Львова.

Через несколько часов подачу электроэнергии к части объектов критической инфраструктуры восстановили.

По состоянию на 14:50 7 января во Львове без электричества оставались еще два медицинских учреждения: центр для людей, прошедших плен, и пульмонологическое отделение на Чупринки.