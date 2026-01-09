У суботу, 10 січня, в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинного вимкнення світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла 10 січня

Диспетчери енергосистем наголошують, що причина запровадження заходів графіків вимкнення світла – наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись, а тому час та обсяг застосування вимкнень за певною адресою варто дізнаватись на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий у соцмережах повідомив про те, що через зміну Кабінетом міністрів підходу до визначення критичності підприємств вночі 7 січня у місті від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

– Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень, – заявив мер Львова.

За кілька годин подачу електроенергії до частини обʼєктів критичної інфраструктури відновили.

Станом на 14:50 7 січня у Львові без електрики лишалося ще два медичні заклад: центр для людей, які пройшли полон, та пульмонологічне відділення на Чупринки.