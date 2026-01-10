Результаты боевых операций есть, а новые согласованы: Зеленский после встречи с и.о. главы СБУ Хмарой
- Президент Владимир Зеленский заслушал доклад исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары.
- По словам главы государства, боевые операции СБУ реализуются именно так, как нужно Украине.
- К тому же, Зеленский подчеркнул, что новые боевые операции уже согласованы, однако подробностей не рассказал.
Президент Владимир Зеленский после встречи с исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой заявил, что результаты боевых операций, на которые рассчитывали, есть, а новые уже согласованы.
Зеленский провел встречу с и.о. главы СБУ Хмарой: что известно
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары.
— Доклад Евгения Хмары. Важно, что наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине. Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы, — сообщил он в Telegram.
Зеленский подчеркнул, что Служба безопасности Украины продолжает противодействовать всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом.
— Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы, — отметил он.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 5 января своим указом назначил Александра Поклада первым заместителем председателя СБУ. Андрея Тупикова и Дениса Килимника назначены заместителями главы Службы безопасности.
Фото: Владимир Зеленский