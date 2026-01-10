Президент Владимир Зеленский после встречи с исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой заявил, что результаты боевых операций, на которые рассчитывали, есть, а новые уже согласованы.

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары.

— Доклад Евгения Хмары. Важно, что наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине. Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы, — сообщил он в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Служба безопасности Украины продолжает противодействовать всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом.

— Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы, — отметил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 5 января своим указом назначил Александра Поклада первым заместителем председателя СБУ. Андрея Тупикова и Дениса Килимника назначены заместителями главы Службы безопасности.

Фото: Владимир Зеленский