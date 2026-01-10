Президент Володимир Зеленський після зустрічі з виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенієм Хмарою заявив, що результати бойових операцій, на які розраховували, є, а нові вже погоджені.

Зеленський провів зустріч з в.о. голови СБУ Хмарою: що відомо

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Євгенія Хмари.

– Доповідь Євгенія Хмари. Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені, – повідомив він у Telegram.

Зеленський наголосив, що Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом.

– Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси, – зазначив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 5 січня своїм указом призначив Олександра Поклада першим заступником голови СБУ. Андрія Тупікова і Дениса Килимника призначено заступниками очільника Служби безпеки.

Фото: Володимир Зеленський