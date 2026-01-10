Президент України Володимир Зеленський заявив, що не проти того, щоб Європа співпрацювала з Росією, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін усвідомлює серйозність мирних ініціатив.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Так, на запитання про нещодавні заяви європейських лідерів, які закликають до відновлення діалогу з Москвою, Володимир Зеленський відповів, що не проти, якщо сам Путін усвідомлює серйозність переговорів щодо миру.

– Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли США чинять тиск, а Європа почала говорити про гарантії безпеки. Ми рухаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, який вона матиме вигляд, – сказав він.

У грудні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейським країнам Європи доведеться шукати формат прямої взаємодії з Путіним, що може стати необхідним елементом переговорного процесу.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні заявив, що Путін готовий до діалогу з Макроном.

У відповідь Єлисейський палац наголосив, що схвалює готовність кремлівського диктатора Володимира Путіна поговорити з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Президент Володимир Зеленський тоді наголосив, що участь Сполучених Штатів Америки у мирних переговорах між Україною та Росією є важливою.

Джерело : Bloomberg