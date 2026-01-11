Российские войска теряют контроль над Купянском Харьковской области. Поэтому оккупанты не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация в Купянске 11 января

По предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военных, утверждает Трегубов. Однако количество оккупантов постепенно уменьшается, подчеркнул он.

Как объяснил начальник управления коммуникаций Объединенных сил, зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности украинских защитников, которые еще остаются в городе и непосредственно выполняют эти задачи.

По его мнению, пока нет особой необходимости форсировать этот процесс. Он убежден, что уже очевидна неспособность россиян восстановить доступ к Купянску в нужные для них сроки.

В то же время потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает РФ возможности использовать важный железнодорожный узел. Это фактически делает невозможным дальнейшее наступление, утверждает Трегубов.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении украинские воины отражают штурмовые действия армии России в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного и Богуславки.