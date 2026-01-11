Російські війська втрачають контроль над Куп’янськом Харківської області. Тому окупанти не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни.

Про це заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація у Куп’янську 11 січня

За попередніми оцінками, у Куп’янську перебувало близько 80 російських військових, стверджує Трегубов. Проте кількість окупантів поступово зменшується, наголосив він.

Як пояснив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил, зачистка проводиться обережно, щоб не наражати на небезпеку українських захисників, які ще залишаються в місті та безпосередньо виконують ці завдання.

На його думку, наразі немає особливої потреби форсувати цей процес. Він переконаний, що вже очевидна нездатність росіян поновити доступ до Куп’янська в потрібні для них терміни.

Водночас втрата Куп’янська та Куп’янська-Вузлового позбавляє РФ можливості використовувати важливий залізничний вузол. Це фактично унеможливлює подальший наступ, стверджує Трегубов.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії армії Росії у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного та Богуславки.