Российская Федерация официально признала, что незаконно увезла 744 тыс. украинских детей.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Армия FM.

Лубинец о депортированных Россией украинских детях

Комментируя вопрос о количестве украинских детей, которые Россия незаконно вывезла или усыновила, Лубинец заявил, что может назвать несколько цифр.

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Во-первых, 1,6 млн украинских детей проживали на территории, которая сейчас контролируется российскими оккупационными властями, отметил омбудсмен.

Во-вторых, 744 тыс. украинских детей Российская Федерация официально зафиксировала в своих отчетах, уточнил Лубинец.

По его словам, российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, получившая ордер на арест от Международного уголовного суда, официально указала именно такое количество детей, вывезенных с оккупированных территорий Украины в РФ.

В-третьих, 19 546 детей удалось найти и верифицировать украинским властям или разведывательным органам, рассказал омбудсмен. Часть этих детей россияне официально усыновили.

Среди них – Львова-Белова, усыновившая украинского мальчика Филиппа из Мариуполя. В настоящее время он считается гражданином Российской Федерации, уточнил Лубинец.

Кроме него, маленькая украинская девочка Маргарита была депортирована, когда ей было 10 месяцев. Ее официально усыновил депутат российской Государственной думы Сергей Миронов. Как утверждает Лубинец, ей сменили имя, отчество, фамилию, дату и место рождения.

Сейчас девочка записана как Марина Миронова, родившаяся в Московской области. В то же время у нее есть родные брат и сестра в Украине.

Как отметил омбудсмен, украинская сторона неоднократно предлагала провести ДНК-тест для ее возвращения. Таких случаев очень много, утверждает Лубинец.

По его словам, в российском истеблишменте сформировался даже определенный тренд по усыновлению украинских детей.

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