Великобритания подтвердила планы по разработке и дальнейшей передаче Украине баллистических ракет в рамках проекта Nightfall.

Речь идет о ракетах с боевой частью массой 200 килограммов, которые способны поражать цели на расстоянии до 500 километров от места запуска.

Об этом сообщает Daily Mail.

Великобритания будет разрабатывать ракеты Nightfall

В настоящее время Министерство обороны Великобритании начало поиск национальных компаний, которые смогут заняться проектированием, разработкой и поставкой первых трех ракет.

Общая стоимость соответствующего контракта составляет 9 млн фунтов стерлингов.

Министр обороны Великобритании Джон Хилли во время недавнего визита в Киев подтвердил намерения Лондона создать и передать Украине баллистические ракеты Nightfall.

По его словам, в перспективе эти ракеты смогут достигать Москвы с территории Украины.

Хилли подчеркнул, что Украина должна иметь возможность не только защищаться от российских атак, но и наносить ответные удары.

Министр вспомнил инцидент во время поездки, когда его поезд был вынужден совершить экстренную остановку из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников в ночь на 9 января.

Тогда в результате ракетного удара РФ в Киеве погибли четыре человека.

— Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, которые атаковали украинцев при температуре ниже нуля. Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, которым они будут сопротивляться, — сказал Хилли.

Что известно о производстве ракет Nightfall

Впервые информация о планах Великобритании разработать баллистические ракеты Nightfall появилась в середине 2025 года.

Уже тогда британское правительство начало поиск компаний, способных в срок от девяти до двенадцати месяцев подготовить проект и изготовить первые ракеты для испытаний.

Военные сформировали ряд требований к будущей разработке.

Минимальная дальность полета — от 600 км;

Минимальная нагрузка — от 300 кг;

Платформа — мобильная пусковая установка с минимум двумя ракетами, готовыми к старту;

Время подготовки ракеты — 10 минут, время пуска ракет — 15 минут, сворачивание установки — 5 минут;

Стоимость ракеты — не более 500 тыс. фунтов стерлингов;

Отдельно — способность разработчика обеспечить изготовление не менее 10 ракет в месяц.

В декабре 2025 года государственный британский медиаресурс BidStars объявил тендер на разработку ракеты.