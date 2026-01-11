Могут долететь до Москвы: Британия передаст Украине баллистические ракеты Nightfall
- Великобритания подтвердила планы разработать и передать Украине баллистические ракеты Nightfall с боевой частью 200 кг и дальностью поражения до 500 км.
- Министерство обороны Великобритании ищет подрядчиков для создания первых трех ракет в рамках контракта стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.
Великобритания подтвердила планы по разработке и дальнейшей передаче Украине баллистических ракет в рамках проекта Nightfall.
Речь идет о ракетах с боевой частью массой 200 килограммов, которые способны поражать цели на расстоянии до 500 километров от места запуска.
Об этом сообщает Daily Mail.
Великобритания будет разрабатывать ракеты Nightfall
В настоящее время Министерство обороны Великобритании начало поиск национальных компаний, которые смогут заняться проектированием, разработкой и поставкой первых трех ракет.
Общая стоимость соответствующего контракта составляет 9 млн фунтов стерлингов.
Министр обороны Великобритании Джон Хилли во время недавнего визита в Киев подтвердил намерения Лондона создать и передать Украине баллистические ракеты Nightfall.
По его словам, в перспективе эти ракеты смогут достигать Москвы с территории Украины.
Хилли подчеркнул, что Украина должна иметь возможность не только защищаться от российских атак, но и наносить ответные удары.
Министр вспомнил инцидент во время поездки, когда его поезд был вынужден совершить экстренную остановку из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников в ночь на 9 января.
Тогда в результате ракетного удара РФ в Киеве погибли четыре человека.
— Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, которые атаковали украинцев при температуре ниже нуля. Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, которым они будут сопротивляться, — сказал Хилли.
Что известно о производстве ракет Nightfall
Впервые информация о планах Великобритании разработать баллистические ракеты Nightfall появилась в середине 2025 года.
Уже тогда британское правительство начало поиск компаний, способных в срок от девяти до двенадцати месяцев подготовить проект и изготовить первые ракеты для испытаний.
Военные сформировали ряд требований к будущей разработке.
- Минимальная дальность полета — от 600 км;
- Минимальная нагрузка — от 300 кг;
- Платформа — мобильная пусковая установка с минимум двумя ракетами, готовыми к старту;
- Время подготовки ракеты — 10 минут, время пуска ракет — 15 минут, сворачивание установки — 5 минут;
- Стоимость ракеты — не более 500 тыс. фунтов стерлингов;
Отдельно — способность разработчика обеспечить изготовление не менее 10 ракет в месяц.
В декабре 2025 года государственный британский медиаресурс BidStars объявил тендер на разработку ракеты.