Велика Британія підтвердила плани з розробки та подальшої передачі Україні балістичних ракет у межах проєкту Nightfall.

Йдеться про ракети з бойовою частиною масою 200 кілограмів, які здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів від місця запуску.

Про це повідомляє Daily Mail.

Велика Британія розроблятиме ракети Nightfall

Наразі Міністерство оборони Великої Британії розпочало пошук національних компаній, які зможуть зайнятися проєктуванням, розробкою та постачанням перших трьох ракет.

Загальна вартість відповідного контракту становить 9 млн фунтів стерлінгів.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час нещодавнього візиту до Києва підтвердив наміри Лондона створити та передати Україні балістичні ракети Nightfall.

За його словами, у перспективі ці ракети зможуть досягати Москви з території України.

Гілі наголосив, що Україна має бути спроможною не лише захищатися від російських атак, а й завдавати ударів у відповідь.

Міністр згадав інцидент під час поїздки, коли його поїзд був змушений здійснити екстрену зупинку через масовану атаку російських ракет і безпілотників у ніч на 9 січня.

Тоді внаслідок ракетного удару РФ у Києві загинули четверо людей.

– Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, які атакували українців за температури нижче нуля. Ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, якою вони чинитимуть опір, – сказав Гілі.

Що відомо про виробництво ракет Nightfall

Вперше інформація про плани Великої Британії розробити балістичні ракети Nightfall з’явилася в середині 2025 року.

Уже тоді британський уряд розпочав пошук компаній, здатних у строк від дев’яти до дванадцяти місяців підготувати проєкт і виготовити перші ракети для випробувань.

Військові сформували низку вимог до майбутньої розробки.

Мінімальна дальність польоту – від 600 км;

Мінімальне навантаження – від 300 кг;

Платформа – мобільна пускова установка з мінімум двома ракетами, готовими до старту;

Час підготовки ракети – 10 хвилин, час пуску ракет – 15 хвилин, згортання установки – 5 хвилин;

Вартість ракети – не більше 500 тис. фунтів стерлінгів;

Окремо – здатність розробника забезпечити виготовлення щонайменше 10 ракет на місяць.

У грудні 2025 року державний британський медіаресурс BidStars оголосив тендер на розробку ракети.