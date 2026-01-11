Гуляйполе Запорожской области остается большой серой зоной. На территории города продолжаются ожесточенные бои, а российские войска не могут завести туда группы закрепления.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Ситуация в Гуляйполе 11 января

Как утверждает Владислав Волошин, военнослужащие России атакуют позиции украинских защитников в окрестностях Гуляйполя, в частности, с северного, южного и западного направлений.

По его словам, в самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые или штурмовые действия.

Однако у врага сейчас наблюдается такая же ситуация, ведь он не имеет возможности завести группы закрепления, пояснил Волошин.

Он рассказал, что штурмовые группы российских войск заходят в город, там продолжаются бои с украинскими штурмовиками. За прошедшие сутки было более 10 таких боестолкновений, утверждает спикер Сил обороны Юга.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении украинские воины отбивают атаки россиян в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки и Святопетровки.

По данным Генштаба, всего за прошедшие сутки потери России составили 1130 военнослужащих.

Кроме этого, ВСУ обезвредили 11 танков, три боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.