На Північно-Слобожанському напрямку українські захисники зривають спроби російських окупантів створити загрозу наступу на місто Суми.

Про це повідомила 78 окрема десантно-штурмова бригада, яка входить до складу ДШВ Збройних сил України.

Чи буде наступ на Суми

Як йдеться у повідомленні, російські війська намагаються створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Хотінь у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку.

Зараз дивляться

Там стверджують, що фактично це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Однак всі такі спроби ворога своєчасно виявляють та зривають, стверджують українські військові.

За інформацією 78 окремої десантно-штурмової бригади, російські окупанти періодично здійснюють штурмові дії та нарощують активність безпілотних систем на окремих ділянках.

Зазначається, що під час наступу піхоти ворог уникає лобових атак і намагається діяти через фланги.

Проти підрозділів 78 ОДШБр діють формування 810 окремої бригади морської піхоти та 9 мотострілецького полку Росії, стверджують у бригаді.

Проте активна оборона та постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем, наголошують в 78 ОДШБр.