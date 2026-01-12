Бійці 2 корпусу Національної гвардії України Хартія встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська Харківської області.

Українські військові завершують зачистку міста від окупантів. Про це Хартія повідомила у Telegram ввечері 12 січня.

Хартія контролює будівлю міськради Куп’янська

 – Хартія встановила контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Пошуково-ударне угруповання Хартія і тактичне угруповання Куп’янськ завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2 корпусу НГУ, – йдеться в повідомлені.

Військові розвідувально-ударної групи 4 батальйону бригади Хартія встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська.

– Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом Хартії, – можна успішно зупиняти і знищувати ворога, – сказав командир корпусу Хартія Ігор Оболєнський.

У корпусі показали кадри штурму Куп’янської мерії – відео з GoPro бійців 4 батальйону Хартії.

Нагадаємо, 11 січня начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що росіяни втрачають контроль над Куп’янськом Харківської області.

Тому окупанти не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни.

За словами Трегубова, у Куп’янську перебувало близько 80 російських військових. Однак кількість окупантів поступово зменшується.

