Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

Об этом стало известно из карточки законопроекта № 14367 и № 4366.

Продление военного положения и мобилизации: что известно

Представленные главой государства законопроекты предусматривают продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на всей территории Украины.

Окончательное решение по этому вопросу должна принять Верховная Рада путем голосования за соответствующие законы.

В случае поддержки парламентом это продление станет 18-м с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Последний раз Верховная Рада продлевала действие военного положения и всеобщей мобилизации 21 октября 2025 года.

Тогда парламент принял закон №14128, которым 17-й раз продлил военное положение на всей территории Украины.

За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов, еще один выступил против и один воздержался.

Согласно документу, действие военного положения было продлено с 5 ноября 2025 года на 90 дней — до 3 февраля 2026 года.

В тот же день Верховная Рада одобрила и продление всеобщей мобилизации (законопроект №14129). За него проголосовали 315 депутатов.

Оба решения вступили в силу 5 ноября 2025 года.