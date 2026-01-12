Зеленський ініціює нове продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.
Про це стало відомо з картки законопроєкту №14367 та №4366.
Продовження воєнного стану та мобілізації: що відомо
Подані главою держави законопроєкти передбачають продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на всій території України.
Остаточне рішення щодо цього має ухвалити Верховна Рада шляхом голосування за відповідні закони.
У разі підтримки парламентом це продовження стане 18-м з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
Востаннє Верховна Рада продовжувала дію воєнного стану та загальної мобілізації 21 жовтня 2025 року.
Тоді парламент ухвалив закон №14128, яким 17-й раз продовжив воєнний стан на всій території України.
За відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів, ще один був проти та один утримався.
Згідно з документом, дія воєнного стану була продовжена з 5 листопада 2025 року на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.
Того ж дня Верховна Рада схвалила і продовження загальної мобілізації (законопроєкт №14129). За нього проголосували 315 депутатів.
Обидва рішення набули чинності 5 листопада 2025 року.