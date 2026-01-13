Графики не действуют: в Киеве ввели аварийные отключения света
Утром 13 января в Киеве и Бучанском районе Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Сейчас графики почасовых отключений света не действуют.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
Аварийные отключения света в Киеве 13 января 2026
Аварийные отключения электроэнергии в Киеве и Бучанском районе Киевской области введены по приказу НЭК Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Ограничения вызваны ракетно-дроновой атакой России на энергообъекты, сильным морозом и последствиями непогоды в Киевской области.
— Предварительно обнародованные операторами распределительных систем графики отключений электроэнергии в Киеве и области сейчас не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко отметил, что из-за вражеской атаки на Киев аварийные отключения применяются во всех районах столицы.
— Утро. Из-за атаки на Киев во всех районах города применяются экстренные отключения, — написал он в Facebook.
Аварийные отключения света будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Отметим, что 13 января Россия снова атаковала Украину крылатыми ракетами, баллистикой и Шахедами. Под ударом оказалась теплоэлектростанция ДТЭК, существенно пострадало оборудование.
Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.