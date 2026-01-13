Утром 13 января в Киеве и Бучанском районе Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Сейчас графики почасовых отключений света не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Аварийные отключения света в Киеве 13 января 2026

Аварийные отключения электроэнергии в Киеве и Бучанском районе Киевской области введены по приказу НЭК Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Сейчас смотрят

Ограничения вызваны ракетно-дроновой атакой России на энергообъекты, сильным морозом и последствиями непогоды в Киевской области.

— Предварительно обнародованные операторами распределительных систем графики отключений электроэнергии в Киеве и области сейчас не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко отметил, что из-за вражеской атаки на Киев аварийные отключения применяются во всех районах столицы.

— Утро. Из-за атаки на Киев во всех районах города применяются экстренные отключения, — написал он в Facebook. Аварийные отключения света будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Отметим, что 13 января Россия снова атаковала Украину крылатыми ракетами, баллистикой и Шахедами. Под ударом оказалась теплоэлектростанция ДТЭК, существенно пострадало оборудование. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.