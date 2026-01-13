Вранці 13 січня у Києві та Бучанському районі Київщини запровадили аварійні відключення електроенергії. Наразі графіки погодинних вимкнень світла не діють.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Аварійні відключення світла у Києві 13 січня 2026

Аварійні відключення електроенергії у Києві та Бучанському районі Київщини запроваджені за наказом НЕК Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Зараз дивляться

Обмеження спричинені ракетно-дроновою атакою Росії на енергооб’єкти, сильним морозом та наслідками негоди на Київщині.

– Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко зазначив, що через ворожу атаку на Київ аварійні відключення застосовуються у всіх районах столиці.

– Ранок. Через атаку на Київ, в усіх районах міста застосовуються екстрені відключення, – написав він у Facebook.

Аварійні відключення світла будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зазначимо, що 13 січня Росія знову атакувала Україну крилатими ракетами, балістикою і Шахедами. Під ударом опинилася теплоелектростанція ДТЕК, суттєво постраждало обладнання.

Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.