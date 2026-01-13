Украина и РФ должны искать пути деэскалации конфликта с учетом мирных усилий, возглавляемых президентом США Дональдом Трампом, заявили на заседании Совета безопасности ООН созванном в ответ на применение Россией баллистической ракеты Орешник в ночь на 9 января.

США в ООН резко раскритиковали российский удар Орешником по Украине

Заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс отметила, что запуск Россией ракеты Орешник является очередной опасной и непонятной эскалацией войны со стороны РФ.

— Относительно Украины, в частности, запуска баллистической ракеты Орешник, способной нести ядерное оружие, направленное против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это очередная опасная и непонятная эскалация этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой, чтобы прекратить войну путем переговоров, – заявила дипломат.

Брюс отметила, что вместо работы над мирным урегулированием “действия России рискуют расширить и усилить войну”.

— Мы осуждаем постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру, которые усилились. Эти нападения являются насмешкой над миром, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа, – добавила заместитель постоянного представителя США при ООН.

В заключение дипломат призвала Россию, Украину и Европу к “серьезному стремлению к миру”, чтобы “положить конец этому кошмару”.

В свою очередь, постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что РФ каждый раз находит способы доказывать, что ее преступным намерениям нет предела. Он отметил, что враг сознательно дождался января и начал атаковать инфраструктуру Украины, чтобы миллионы людей оказались в условиях сильных морозов.

– Россия намеренно дождалась начала января, когда температура в Украине опустилась до минус 15 градусов по Цельсию, чтобы нанести ряд наиболее разрушительных ударов с помощью дронов и ракет по нашей энергетической инфраструктуре, в результате чего миллионы граждан оказались в условиях сильного мороза, – заявил Мельник во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Кроме того, он добавил, что всякий раз, когда международное сообщество считает, что Россия достигла “предела лжи и варварства”, Москва снова превосходит саму себя.

— Она находит способ опуститься еще ниже, доказывая, что ее преступным намерениям нет предела, — подытожил постпред Украины при ООН.

Совет безопасности ООН 12 января по запросу украинской стороны начал заседание, созванное после массированного российского удара по Украине в ночь на 9 января, когда силы РФ применили, в частности, баллистическую ракету Орешник по Львовщине.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ 9 января заявили, что РФ запустила по Украине Орешник из полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Министерство обороны России признало, что применило для удара по Львовщине баллистическую ракету средней дальности Орешник, назвав это ответом на якобы украинский удар по резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

Украина и ее западные партнеры отрицают, что такой удар был, заявляя, что Россия таким образом пытается оправдать новые обстрелы и затягивать мирные переговоры.