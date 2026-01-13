Україна й РФ повинні шукати шляхи до деескалації конфлікту з огляду на мирні зусилля, очолювані президентом США Дональдом Трампом, заявили на засіданні Ради безпеки ООН скликаному у відповідь на застосування Росією балістичної ракети Орешник у ніч проти 9 січня.

США в ООН різко розкритикували російський удар Орєшніком по Україні

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс зазначила, що запуск Росією ракети Орєшнік є є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією війни з боку РФ.

– Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети «Орешник», здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів, – зазначила дипломатка.

Брюс зауважила, що замість роботи над мирним урегулюванням, “дії Росії ризикують розширити і посилити війну”.

– Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа, – додала заступниця постійного представника США при ООН.

Насамкінець дипломатка закликала Росію, Україну і Європу до “серйозного прагнення миру”, щоб “покласти край цьому кошмару”.

У свою чергу постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що РФ щоразу знаходить способи доводити, що її злочинним намірам немає меж. Він зазначив, що ворог свідомо дочекався січня і почав атакувати інфраструктуру України, щоб мільйони людей опинилися в умовах лютих морозів.

– Росія навмисно дочекалася початку січня, коли температура в Україні опустилася до мінус 15 градусів за Цельсієм, щоб завдати низки найбільш руйнівних ударів за допомогою дронів і ракет по нашій енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого мільйони громадян опинилися в умовах сильного морозу, – заявив Мельник під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Крім того, він додав, що щоразу, коли міжнародна спільнота вважає, що Росія досягла “межі брехні і варварства”, Москва знову перевершує саму себе.

– Вона знаходить спосіб опуститися ще нижче, доводячи, що її злочинним намірам немає меж, – підсумував постпред України при ООН.

Рада безпеки ООН 12 січня на запит української сторони почала засідання, скликане після масованого російського удару по Україні в ніч проти 9 січня, коли сили РФ застосували, зокрема, балістичну ракету Орешник по Львівщині.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні Орешник з полігону Капустин Яр в Астраханській області.

Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності Орешник, назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції кремлівського диктатора Володимира Путіна у Новгородській області.

Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові обстріли і затягувати мирні переговори.