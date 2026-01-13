Украина срочно нуждается в ракетах для Patriot и NASAMS – Минобороны
- Украина подчеркнула критическую нехватку ракет для систем Patriot и NASAMS из-за резкого роста ракетно-дроновых атак РФ.
- Во время заседания Совета Украина-НАТО союзников проинформировали о целенаправленных ударах России по энергетике, которые угрожают гуманитарным кризисом зимой.
- НАТО подтвердило неизменную поддержку Украины и готовность рассмотреть дополнительную помощь для усиления ПВО и защиты инфраструктуры.
Украина срочно нуждается в дополнительных ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для защиты энергетической инфраструктуры и гражданского населения.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев во время внеочередного заседания Совета Украина — НАТО.
Украина обратилась к НАТО на фоне усиления атак РФ
Внеочередное заседания Совета Украина — НАТО в формате Политического комитета состоялось по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами и применением Россией баллистической ракеты средней дальности Орешник.
К обсуждению онлайн присоединились заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко, заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель министра энергетики Роман Андарак.
Они проинформировали союзников о текущей ситуации в сфере безопасности и системных атаках РФ на критическую энергетическую инфраструктуру Украины.
По словам Сергея Боева, Россия существенно увеличила количество ракет и беспилотников для атак, что свидетельствует об ориентации Кремля исключительно на эскалацию войны.
— Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах для систем Patriot и NASAMS, — подчеркнул заместитель министра обороны.
Он также отметил, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности Орешник вблизи границ НАТО является очередным проявлением агрессивной политики Кремля и полного отсутствия стремления к миру.
Заместитель министра энергетики Роман Андарак проинформировал участников заседания о мерах по поддержанию стабильной работы энергосистемы и подчеркнул необходимость в дополнительных средствах защиты, ремонта и восстановления поврежденных объектов.
Союзники осудили российские атаки, назвав их террором против гражданского населения, и подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.
Напомним, в ночь на 13 января Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив 25 ракет различных видов и 293 дронов.