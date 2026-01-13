Украина срочно нуждается в дополнительных ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для защиты энергетической инфраструктуры и гражданского населения.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев во время внеочередного заседания Совета Украина — НАТО.

Украина обратилась к НАТО на фоне усиления атак РФ

Внеочередное заседания Совета Украина — НАТО в формате Политического комитета состоялось по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами и применением Россией баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Сейчас смотрят

К обсуждению онлайн присоединились заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко, заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Они проинформировали союзников о текущей ситуации в сфере безопасности и системных атаках РФ на критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

По словам Сергея Боева, Россия существенно увеличила количество ракет и беспилотников для атак, что свидетельствует об ориентации Кремля исключительно на эскалацию войны.

— Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах для систем Patriot и NASAMS, — подчеркнул заместитель министра обороны.

Он также отметил, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности Орешник вблизи границ НАТО является очередным проявлением агрессивной политики Кремля и полного отсутствия стремления к миру.

Заместитель министра энергетики Роман Андарак проинформировал участников заседания о мерах по поддержанию стабильной работы энергосистемы и подчеркнул необходимость в дополнительных средствах защиты, ремонта и восстановления поврежденных объектов.

Союзники осудили российские атаки, назвав их террором против гражданского населения, и подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.

Напомним, в ночь на 13 января Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив 25 ракет различных видов и 293 дронов.