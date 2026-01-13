В ночь на 13 января Россия осуществила очередную массированную атаку на украинские города.

Под ударом оказались Киев, Одесса, Кривой Рог Днепропетровской области, пригород Харькова — враг применил беспилотники и ракеты, зафиксированы пожары, разрушения жилой и социальной инфраструктуры, есть пострадавшие.

Параллельно в мире обостряются безопасностные и политические процессы — от новых торговых решений США в отношении Ирана до стратегических экономических инициатив в Украине.

Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Киев

Ночью 13 января прогремели взрывы в Киеве во время очередной российской атаки. Над столицей работали силы противовоздушной обороны.

Как уточнил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко, враг атаковал столицу баллистическими ракетами.

Более подробной информации пока не поступало.

Атака на ТЭС ДТЭК

Ночью 13 января армия РФ вновь атаковала ТЭС ДТЭК.

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.

Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

Атака на Харьков

Ночью 13 января произошла атака на Харьков и пригород областного центра.

Сначала россияне нанесли удары двумя ракетами типа Искандер-М, а затем четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами типа Герань-2 по Харьковскому инновационному терминалу Новой почты в поселке Новый Коротич Песочинской общины Харьковской области.

В результате обстрела почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично – почтовый.

Произошло несколько очагов возгорания на общей площади около 500 кв. м.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли 30 человек, в том числе двух из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Ранения получили трое сотрудников сортировочного центра и водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает.

Погибли четверо сотрудников Новой почты – двое сотрудников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора.

Компания находится на постоянной связи с их семьями и оказывает всю необходимую помощь.

Клиентам, чьи посылки были уничтожены, Новая почта компенсирует их стоимость.

Кроме того, задокументировано повреждение двух АЗС.

Затем дронами россияне атаковали Харьков – Шевченковский и Немышлянский районы.

В городе поврежден детский санаторий и автомобиль.

Атака на Одессу

В результате ночной атаки российских войск по Одессе есть пострадавшие.

В городе возникли пожары в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея, а также в гараже с легковым автомобилем.

Все возгорания спасатели оперативно ликвидировали.

Повреждены фасады и остекление шести многоквартирных жилых домов, детского сада, а также два гаража и девять автомобилей.

По предварительной информации, пострадали пять человек.

Атака на Днепропетровскую область

Вечером российские войска атаковали беспилотниками Кривой Рог.

Уже ночью враг массированно ударил БпЛА и ракетами по Зеленодольской общине Криворожья.

В результате атаки пострадала 69-летняя женщина — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждена инфраструктура, произошло возгорание, также разрушены два частных домохозяйства и газопровод.

В Васильковской общине Синельниковского района горел частный дом, еще один – разбит. Повреждены хозяйственная постройка, автомобиль и прицеп, газопровод.

Травмированный мужчина 86 лет находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Солонянской общине Днепропетровского района есть поврежденный дроном дом.

FPV-дронами враг бил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской общинам Никопольского района.

Там загорелся автомобиль, повреждены частный дом, линия электропередачи.

В Украине стартует проект по добыче лития

В Украине впервые определили победителя конкурса на разработку литиевого месторождения. Речь идет об участке Добра в Кировоградской области.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, общий объем инвестиций в проект оценивается как минимум в $179 млн.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются международные компании Techmet и The Rock Holdings.

Проект будет реализовываться в формате соглашения о разделе продукции — месторождение останется в собственности народа Украины, а участие американских и европейских партнеров должно усилить экономические и безопасностные гарантии.

Запрет русского языка в частных школах

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №14361, который предусматривает запрет использования русского языка в частных учреждениях среднего образования.

Инициаторы документа отмечают, что в настоящее время запрет действует для частных детских садов, но отсутствует для школ, что создает правовую несогласованность.

Законопроект предлагает запретить выбирать языком обучения язык государства, признанного государством-агрессором или оккупантом.

В пояснительной записке авторы ссылаются на расследование Следство.Инфо.

США вводят 25% тариф для стран, ведущих бизнес с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа для стран, ведущих торговлю с Ираном.

— С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки, — написал Трамп.

Он подчеркнул, что это решение является окончательным и безапелляционным.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 420-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.