Україна терміново потребує додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS для захисту енергетичної інфраструктури та цивільного населення.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час позачергового засідання Ради Україна – НАТО.

Україна звернулася до НАТО на тлі посилення атак РФ

Позачергове засідання Ради Україна – НАТО у форматі Політичного комітету відбулося на запит української сторони у зв’язку з нещодавніми масованими російськими обстрілами та застосуванням Росією балістичної ракети середньої дальності Орєшнік.

До обговорення онлайн долучилися заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко, заступник міністра оборони Сергій Боєв та заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Вони поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію та системні атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру України.

За словами Сергія Боєва, Росія суттєво наростила кількість ракет і безпілотників для атак, що свідчить про орієнтацію Кремля виключно на ескалацію війни.

— Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Patriot та NASAMS, — наголосив заступник міністра оборони.

Він також зазначив, що застосування Росією балістичної ракети середньої дальності Орєшнік поблизу кордонів НАТО є черговим проявом агресивної політики Кремля та повної відсутності прагнення до миру.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак поінформував учасників засідання про заходи з підтримки стабільної роботи енергосистеми та наголосив на потребі у додаткових засобах захисту, ремонту й відновлення пошкоджених об’єктів.

Союзники засудили російські атаки, назвавши їх терором проти цивільного населення, та підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну.

Нагадаємо, вночі проти 13 січня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 25 ракет різних видів та 293 дронів.