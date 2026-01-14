В энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации. Для координации ситуации в Киеве создадут специальный штаб.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

Режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины

По словам главы государства, отдельное внимание будет уделяться ситуации с энергетикой в Киеве.

Сейчас смотрят

Как утверждает Зеленский, правительство пересмотрит правила комендантского часа на время холодной погоды, активизирует импорт электроэнергии и упростит подключение резервного оборудования к сетям.

Президент объяснил, что последствия российских ударов и ухудшения погодных условий являются тяжелыми.

Однако ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества и отопления, подчеркнул Зеленский.

— Многие вопросы требуют срочного решения. Спасибо всем, кто привлечен и работает на 100% эффективно, — сказал он.

Штаб по координации ситуации в энергетике

Во-первых, планируют создать штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет действовать постоянно.

В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации, подчеркнул президент.

По его словам, руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также для решения практических вопросов назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Во-вторых, чиновники должны максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.

Как заявил президент, Кабинет министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

В то же время продолжается работа по ощутимому увеличению объема импорта электроэнергии в Украину.

Пересмотр комендантского часа на время морозов

В-третьих, президент поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды.

По его мнению, у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.

Кроме этого, в Киеве должно быть увеличено количество пунктов несокрушимости и проведена проверка имеющихся.

Президент отметил, что ожидает предложения от Министерства образования и науки, а также от местных властей по вопросу форматов для проведения учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.

Как утверждает Зеленский, важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно и скоординированно.

От действий каждого зависит общий результат всей Украины, резюмировал президент.

Фото : Офис президента