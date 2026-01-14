В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Для координації ситуації у Києві створять спеціальний штаб.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.

Режим надзвичайної ситуації в енергетиці України

За словами глави держави, окрема увага приділятиметься ситуації з енергетикою у Києві.

Як стверджує Зеленський, уряд перегляне правила щодо комендантської години на час холодної погоди, активізує імпорт електрики та спростить підключення резервного обладнання до мереж.

Президент пояснив, що наслідки російських ударів і погіршення погодних умов є важкими.

Проте ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення, наголосив Зеленський.

– Багато питань потребують термінового вирішення. Дякую всім, хто залучений і працює на 100% ефективно, – сказав він.

Штаб щодо координації ситуації в енергетиці

По-перше, планують утворити штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно.

Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, наголосив президент.

За його словами, керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також для розв’язування практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

По-друге, урядовці мають максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.

Як заявив президент, Кабінет міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Водночас триває робота, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну.

Перегляд комендантської години на час морозів

По-третє, президент доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

На його думку, в людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

Крім цього, у Києві має бути збільшена кількість пунктів незламності та проведена перевірка наявних.

Президент зазначив, що очікує пропозиції від Міністерства освіти і науки, а також від місцевої влади у питанні форматів для проведення навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

Як стверджує Зеленський, важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено та скоординовано.

Від дій кожного залежить спільний результат усієї України, резюмував президент.

