Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.
Потери РФ на 14 января: ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 74 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 990 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также наши воины уничтожили немало вражеской техники, в частности: 74 артиллерийские системы, шесть танков и три боевые бронированные машины.
Потери РФ в войне на 14 января 2026 года
- личного состава – около 1 221 940 (+990) человек,
- танков – 11 550 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 902 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 36 098 (+74) ед.,
- РСЗО – 1 603 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 275 (+5) ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 106 428 (+1074) ед.,
- крылатых ракет – 4 163 (+8) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 74 119 (+232) ед.,
- специальной техники – 4 042 ед.
В ночь на 14 января в Николаевской области сбиты и уничтожены 11 ударных БПЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов различных типов, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ