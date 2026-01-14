За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 990 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также наши воины уничтожили немало вражеской техники, в частности: 74 артиллерийские системы, шесть танков и три боевые бронированные машины.

личного состава – около 1 221 940 (+990) человек,

танков – 11 550 (+6) ед.,

боевых бронированных машин – 23 902 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 36 098 (+74) ед.,

РСЗО – 1 603 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 275 (+5) ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 106 428 (+1074) ед.,

крылатых ракет – 4 163 (+8) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 74 119 (+232) ед.,

специальной техники – 4 042 ед.

В ночь на 14 января в Николаевской области сбиты и уничтожены 11 ударных БПЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов различных типов, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ