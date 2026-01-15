У Верховній Раді вирішили відправити на повторне друге читання проєкт закону про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації особам, які відслужили за контрактом 18-24 роки.

Так, за ухвалення законопроєкту №13574 в цілому проголосувало всього 202 депутати.

Зазначається, що за те, щоб документ направили на повторне друге читання, проголосувало 230 народних обранців, тож це рішення було прийняте.

Зауважимо, що у цьому законопроєкті містяться положення, які викликали заперечення у частини депутатів.

Мова йде про поправку, яка має на меті позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків віком 25+, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти.

Однак за це проголосували лише 137 народних депутатів з 226 необхідних.

Так, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, який представляв цю поправку в парламенті, аргументував її необхідність тим, що деякі люди нібито зловживають можливістю отримати відстрочку для студентів.

– Позиція Комітету по цій поправці дуже проста. По-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом, – висловив думку Веніславський.

Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну студентів віком від 25 і вище років було 30 тисяч на всю державу, на сьогодні ж таких студентів – 250 тисяч.

– Це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу і для того, щоб не виконувати свій конституційний обов’язок захищати Вітчизну, – вважає нардеп.

Зауважимо, що також у тексті законопроєкту сказано, що військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік з числа громадян віком від 18 до 25 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби.

Призивати таких осіб у зазначений період можуть тільки за їхньою згодою.

Нагадаємо, Верховна Рада до цього підтримала у першому читанні проєкт закону щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації особам, які відслужили за контрактом 18-24.

Джерело : Верховна Рада