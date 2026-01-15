Отключение света в Хмельницком 15 января: что изменилось в графиках
- В Хмельницком 15 января будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.
- Укрэнерго добавило еще одну подчергу.
- Графики могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы.
Из-за массированных ракетно-дроновых обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Повреждения объектов генерации и сетей вынуждают энергетиков применять ограничения потребления электроэнергии, чтобы сохранить баланс в системе и предотвратить аварии.
Какие графики отключения света будут действовать в Хмельницком 15 января, читайте в нашем материале.
Изменения в графике почасовых отключений света в Хмельницком 15 января
НЭК Укрэнерго сообщило о расширении объемов ограничений электроснабжения на четверг, 15 января. Дополнительно вводится еще одна подчерга в ночной период с 00:00 до 05:00.
С учетом этих изменений:
- в очереди 3.2 отключения электроэнергии продлятся до 03:00;
- очередь 2.2 дополнительно обесточат в промежутке с 03:00 до 05:00.
В Хмельницкой области 15 января будут действовать именно такие прогнозные ограничения. Энергетики отмечают, что график отключения света в Хмельницком 15 января является ориентировочным, ведь состояние энергосистемы может меняться под влиянием различных факторов, в частности погодных условий. В случае поступления новых указаний от оператора системы передачи объемы отключений могут быть скорректированы.
Узнать свою очередь по графику отключения света жители Хмельницкого могут через онлайн-сервисы АО Хмельницкоблэнерго:
- чат-боты в Viber и Telegram,
- раздел Проверить очередь на сайте или в Личном кабинете потребителя электроэнергии.
Если фактическая очередь не совпадает с указанной в графике, потребителям рекомендуют оставить обращение через Личный кабинет или воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте компании.
Источник: Хмельницкоблэнерго