Из-за массированных ракетно-дроновых обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Повреждения объектов генерации и сетей вынуждают энергетиков применять ограничения потребления электроэнергии, чтобы сохранить баланс в системе и предотвратить аварии.

Какие графики отключения света будут действовать в Хмельницком 15 января, читайте в нашем материале.

Изменения в графике почасовых отключений света в Хмельницком 15 января

НЭК Укрэнерго сообщило о расширении объемов ограничений электроснабжения на четверг, 15 января. Дополнительно вводится еще одна подчерга в ночной период с 00:00 до 05:00.

С учетом этих изменений:

в очереди 3.2 отключения электроэнергии продлятся до 03:00;

очередь 2.2 дополнительно обесточат в промежутке с 03:00 до 05:00.

В Хмельницкой области 15 января будут действовать именно такие прогнозные ограничения. Энергетики отмечают, что график отключения света в Хмельницком 15 января является ориентировочным, ведь состояние энергосистемы может меняться под влиянием различных факторов, в частности погодных условий. В случае поступления новых указаний от оператора системы передачи объемы отключений могут быть скорректированы.

Узнать свою очередь по графику отключения света жители Хмельницкого могут через онлайн-сервисы АО Хмельницкоблэнерго:

чат-боты в Viber и Telegram,

раздел Проверить очередь на сайте или в Личном кабинете потребителя электроэнергии.

Если фактическая очередь не совпадает с указанной в графике, потребителям рекомендуют оставить обращение через Личный кабинет или воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте компании.

Источник: Хмельницкоблэнерго