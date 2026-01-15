Через масовані ракетно-дронові обстріли енергетичної інфраструктури України в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Пошкодження об’єктів генерації та мереж змушують енергетиків застосовувати обмеження споживання електроенергії, аби втримати баланс у системі та запобігти аваріям.

Які будуть діяти графіки відключення світла у Хмельницькому на 15 січня, читайте в нашому матеріалі.

Зміни у графіку погодинних відключень світла у Хмельницькому 15 січня

НЕК Укренерго повідомило про розширення обсягів обмежень електропостачання на четвер, 15 січня. Додатково вводиться ще одна підчерга в нічний період із 00:00 до 05:00.

З урахуванням цих змін:

у підчерги 3.2 відключення електроенергії триватимуть до 03:00;

підчергу 2.2 додатково знеструмлять у проміжку з 03:00 до 05:00.

На Хмельниччині 15 січня діятимуть саме такі прогнозні обмеження. Енергетики наголошують, що графік відключення світла у Хмельницькому 15 січня є орієнтовним, адже стан енергосистеми може змінюватися під впливом різних факторів, зокрема погодних умов. У разі надходження нових вказівок від оператора системи передачі обсяги відключень можуть бути скориговані.

Дізнатися свою чергу за графіком відключення світла Хмельницький мешканці можуть через онлайн-сервіси АТ Хмельницькобленерго:

чат-боти у Viber та Telegram,

розділ Перевірити чергу на сайті або в Особистому кабінеті споживача електроенергії.

Якщо фактична черга не збігається з вказаною у графіку, споживачам рекомендують залишити звернення через Особистий кабінет або скористатися формою зворотного зв’язку на офіційному сайті компанії.

Джерело: Хмельницькобленерго