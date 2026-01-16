Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 16 января 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 15 января 2026 года.
Противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 160 управляемых авиабомб, осуществил 4876 ударов дронами-камикадзе и 2464 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 423-е сутки.
