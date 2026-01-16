За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 15 января 2026 года.

Противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 160 управляемых авиабомб, осуществил 4876 ударов дронами-камикадзе и 2464 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 423-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.