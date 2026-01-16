Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 15 січня 2026 року.

Противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 160 керованих авіабомб, здійснив 4876 ударів дронами-камікадзе та 2464 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 16 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 423-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.