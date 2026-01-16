Січень у більшості областей України продовжує приносити морозну без опадів погоду, яку формує область високого тиску. Лише на сході та південному сході країни відчувається вплив дещо теплішого та вологого повітря з Чорного моря, що зумовлює вночі помірний, а вдень невеликий сніг.

Вітер переважно північно-східний, на заході країни – південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. У більшості областей холодно, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни морози слабші, а на Закарпатті – найтепліше.

Коли потепліє у Харкові та пройдуть морози, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Коли закінчаться морози у Харкові

Синоптикиня Харківського регіонального центру з гідрометеорології Валентина Муратова зазначила, що у Харкові найближчі три дні, з 17 по 19 січня, погоду визначатиме азіатський антициклон, який спричинятиме холодну погоду. Отже наразі важко сказати, коли прийде тепло у Харків.

Прогноз погоди у Харкові на 10 днів

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 17 січня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі −16…−18°, вдень −10…−12°.

18 січня погода залишатиметься мінливою, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі −13…−18°, вдень −7…−12°.

19 січня мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі −15…−20°, вдень −6…−11°.

20 січня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі −9…−14°, вдень −5…−10°.

21 січня хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі −9…−14°, вдень −5…−10°.

22–23 січня очікується невеликий сніг, температура вночі −14…−20°, вдень −8…−14°.

24–26 січня переважно без опадів, вночі місцями −21…−25°, вдень −8…−14°.

Коли пройдуть морози у Харкові та чому так холодно

Як розповіла синоптикиня Наталя Птуха, попри те, що зараз у Європі досить тепла погода, очікувати, що до нас найближчим часом прийдуть теплі повітряні маси, не варто. Вона пояснила, що в глобальному кліматичному сенсі переніс повітряних мас у наших широтах відбувається переважно із заходу, тобто з Атлантики.

Проте зараз над територією України стоїть блокуючий антициклон, поле високого атмосферного тиску, яке забезпечує погоду без опадів. Він досить потужний, і тому до нас надходять повітряні маси з північного сходу та зі сходу.

За словами Наталі Птухи, це стояння між холодним потоком з північного сходу і процесами з Атлантики спричиняє певні коливання погоди, наприклад, у західних областях України. Але на решті території, зокрема у північних, центральних та східних областях – поки що домінує холодний антициклон з північного сходу. Потім він може змінитися на інший антициклон із півночі, зі Скандинавії, але ці антициклони досить потужні і взимку приносять морози.

За словами синоптикині, принаймні до початку третьої декади січня та навіть на її початку очікується холодна погода зі стійкими морозами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.