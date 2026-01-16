Именно Российская Федерация затягивает заключение мирного соглашения с Украиной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на недавнее заявление президента США Дональда Трампа.

Зеленский ответил Трампу

По словам главы государства, США хотят завтра закончить войну в Украине, в Киеве хотят сделать это уже сегодня, но именно Россия затягивает заключение мирного соглашения.

По мнению Зеленского, Украина имеет инициативу в переговорах. Он считает, что украинская делегация очень хорошо работала с американской стороной.

– Все понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматумы – это не рабочая модель демократических отношений между странами. Мы должны четко знать, что война не возобновится снова сразу через месяц, два, три или после того, если их не будет, или закончится срок президента Трампа, – утверждает Зеленский.

По словам президента, для Украины должны быть действенными гарантии безопасности. Однако он назвал понятным желание США закончить полномасштабную войну России против Украины.

Как отметил Зеленский, США хотят завтра закончить войны, а Украина хочет сделать это уже сегодня. По его мнению, обе стороны должны сделать это быстрее. Однако понятно, что именно Россия затягивает подписание мирного соглашения и окончание войны.

В то же время Зеленский заявил, что Россия затягивает обмен пленными, о котором договаривались еще в конце 2025 года.

По его мнению, нужно оказать достаточное давление на Россию – тогда война закончится. Однако он добавил, что без США не будет решения о прекращении войны. Но это не значит, что европейские страны должны оставаться в стороне от этих усилий, сказал президент.

Как объяснил Зеленский, Украина сделала многое для подготовки мирного соглашения.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время якобы Украина тормозит потенциальное соглашение о прекращении войны, а не Российская Федерация.

