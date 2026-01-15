Американский лидер Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение о завершении войны якобы тормозит Украина, а не страна-агрессор РФ. Это резко контрастирует с позицией европейских союзников, неоднократно отмечавших, что именно Москва не заинтересована в прекращении военных действий.

Об этом президент США заявил в эксклюзивном интервью Reuters.

Трамп о переговорах по завершению войны в Украине

По словам Трампа, Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнюю войну против Украины, тогда как позиция Киева менее гибкая.

— Я думаю, что он (Путин — ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение, — заявил президент США.

Отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не привели к завершению крупнейшего со времен Второй мировой войны вооруженного конфликта в Европе, Трамп прямо назвал фамилию украинского президента.

— Зеленский, — ответил он.

Также Трамп прокомментировал возможную встречу с президентом Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

По его словам, конкретных договоренностей пока нет.

— Я бы встретился, если он там будет. Я буду там, — отметил президент США.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет собственных “козырей” в переговорах, а его ключевой опорой является поддержка со стороны США.

В интервью The New York Times Трамп подчеркивал, что без его участия война могла бы перерасти в третью мировую, а также утверждал, что сейчас обе стороны якобы готовы к договоренностям.