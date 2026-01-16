Украина получила необходимые ракеты для нескольких систем противовоздушной обороны.

Украина получила ракеты для ПВО

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с главой Чехии, до сегодняшнего утра в Украине было несколько систем противовоздушной обороны без ракет. Однако сегодня Украина получила необходимые ракеты.

— Иногда хочется говорить откровенно, но ситуация не дает такой возможности. Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем (ПВО, — Ред.) без ракет. Сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты, — сказал он.

Зеленский отметил, что каждый пакет ракет Украина получает, прилагая значительные усилия в коммуникации со странами Европы и США.

— Вопрос же не только в системах Patriot, которых никогда не будет достаточно. У Украины очень много разных систем, завезенных за время войны, разных систем. На это нужны постоянные пакеты ракет. Сегодня, слава Богу, утром мы получили серьезный пакет. Сейчас это — в Украине, я могу об этом говорить. Но это дается такими усилиями, кровью, жизнью людей и т.д., — сказал он.