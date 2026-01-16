Зеленский: Украина сегодня получила серьезный пакет ракет для систем ПВО
- До сегодняшнего утра в Украине было несколько систем противовоздушной обороны без ракет, заявил Владимир Зеленский.
- Однако сейчас в Украине уже есть необходимые ракеты.
- По словам главы нашего государства, это серьезный пакет помощи для Украины.
Украина получила необходимые ракеты для нескольких систем противовоздушной обороны.
Украина получила ракеты для ПВО
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с главой Чехии, до сегодняшнего утра в Украине было несколько систем противовоздушной обороны без ракет. Однако сегодня Украина получила необходимые ракеты.
— Иногда хочется говорить откровенно, но ситуация не дает такой возможности. Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем (ПВО, — Ред.) без ракет. Сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты, — сказал он.
Зеленский отметил, что каждый пакет ракет Украина получает, прилагая значительные усилия в коммуникации со странами Европы и США.
— Вопрос же не только в системах Patriot, которых никогда не будет достаточно. У Украины очень много разных систем, завезенных за время войны, разных систем. На это нужны постоянные пакеты ракет. Сегодня, слава Богу, утром мы получили серьезный пакет. Сейчас это — в Украине, я могу об этом говорить. Но это дается такими усилиями, кровью, жизнью людей и т.д., — сказал он.