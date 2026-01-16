Саме Російська Федерація затягує укладання мирної угоди з Україною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, відповідаючи на нещодавню заяву президента США Дональда Трампа.

Зеленський відповів Трампу

За словами глава держави, США хочуть завтра закінчити війну в Україні, у Києві хочуть зробити це вже сьогодні, але саме Росія затягує укладання мирної угоди.

На думку Зеленського, в України є ініціатива в переговорах. Він вважає, що українська делегація дуже добре працювала з американською стороною.

– Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматуми – це не робоча модель демократичних відносин між країнами. Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу через місяць, два, три або після того, якщо їх не буде, або закінчиться термін президента Трампа, – стверджує Зеленський.

За словами президента, для України мають бути дієвими гарантії безпеки. Проте він назвав зрозумілим бажання США закінчити повномасштабну війну Росії проти України.

Як зазначив Зеленський, США хочуть завтра закінчити війни, а Україна хоче зробити це вже сьогодні. На його думку, обидві сторони, зробити це швидше. Проте зрозуміло, що саме Росія затягує підписання мирної угоди та закінчення війни.

Водночас Зеленський заявив, що Росія затягує обмін полоненими про який домовлялися ще наприкінці 2025 року.

На його думку, потрібен достатній тиск на Росію – тоді закінчиться війна. Проте він додав, що без США не буде вирішення щодо закінчення війни. Але це не означає, що європейські країни мають бути на узбіччі цих зусиль, сказав президент.

Як пояснив Зеленський, Україна зробила багато для підготовки мирної угоди.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що наразі нібито Україна гальмує потенційну угоду про припинення війни, а не Російська Федерація.

