Украина и Великобритания углубляют двустороннее сотрудничество, в частности в сфере обороны. Одним из ключевых направлений партнерства стало совместное производство дронов-перехватчиков Octopus.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

Сотрудничество Украины и Великобритании

Сибига выступил во время форума по случаю годовщины подписания между Украиной и Великобританией соглашения о 100-летнем партнерстве.

Министр подчеркнул, что взаимодействие между государствами основано на трех базовых измерениях — безопасности, экономике и политике.

— Великобритания взяла на себя долгосрочное обязательство по военной поддержке Украины. Речь идет о более чем 170 млрд грн ежегодно на нашу оборону в ближайшие, самые критические годы, — сказал он.

По словам главы МИД, начиная с февраля Украина и Великобритания выходят на уровень ежемесячного производства тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

Сибига также охарактеризовал взаимоотношения между Киевом и Лондоном как “настоящее союзничество ради неделимой европейской безопасности и общего будущего”.

Глава МИД обратил внимание на санкционную политику Великобритании.

По его словам, Лондон ввел ограничения против более 540 танкеров, которые обходили так называемый “потолок цен” на российскую нефть и обеспечивали “топливом российскую военную машину”.

Что известно о дроне Octopus

Украинский дрон-перехватчик Octopus был создан для противодействия ударным беспилотникам типа Шахед и другим воздушным целям. Проект реализовали украинские военные инженеры при поддержке британских специалистов.

Разработка беспилотника длилась около двух лет и осуществлялась при участии инженерных подразделений Вооруженных сил, Министерства обороны и международных партнеров.

В октябре 2025 года дрон Octopus был представлен президентом Владимиром Зеленским премьер-министру Великобритании Киру Стармеру во время встречи в Лондоне.

