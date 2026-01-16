Украина и Британия будут производить тысячу дронов Octopus ежемесячно — Сибига
- Украина и Британия будут ежемесячно производить тисячу дронов Octopus в рамках совместного оборонного проекта.
- Великобритания взяла на себя долгосрочное обязательство по военной поддержке Украины в объеме более 170 млрд грн ежегодно в ближайшие годы.
Украина и Великобритания углубляют двустороннее сотрудничество, в частности в сфере обороны. Одним из ключевых направлений партнерства стало совместное производство дронов-перехватчиков Octopus.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.
Сотрудничество Украины и Великобритании
Сибига выступил во время форума по случаю годовщины подписания между Украиной и Великобританией соглашения о 100-летнем партнерстве.
Министр подчеркнул, что взаимодействие между государствами основано на трех базовых измерениях — безопасности, экономике и политике.
— Великобритания взяла на себя долгосрочное обязательство по военной поддержке Украины. Речь идет о более чем 170 млрд грн ежегодно на нашу оборону в ближайшие, самые критические годы, — сказал он.
По словам главы МИД, начиная с февраля Украина и Великобритания выходят на уровень ежемесячного производства тысячи дронов-перехватчиков Octopus.
Сибига также охарактеризовал взаимоотношения между Киевом и Лондоном как “настоящее союзничество ради неделимой европейской безопасности и общего будущего”.
Глава МИД обратил внимание на санкционную политику Великобритании.
По его словам, Лондон ввел ограничения против более 540 танкеров, которые обходили так называемый “потолок цен” на российскую нефть и обеспечивали “топливом российскую военную машину”.
Что известно о дроне Octopus
Украинский дрон-перехватчик Octopus был создан для противодействия ударным беспилотникам типа Шахед и другим воздушным целям. Проект реализовали украинские военные инженеры при поддержке британских специалистов.
Разработка беспилотника длилась около двух лет и осуществлялась при участии инженерных подразделений Вооруженных сил, Министерства обороны и международных партнеров.
В октябре 2025 года дрон Octopus был представлен президентом Владимиром Зеленским премьер-министру Великобритании Киру Стармеру во время встречи в Лондоне.