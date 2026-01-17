Из-за постоянных выключений электроэнергии много украинцев хотят приобрести устройство, которое поможет пережить время, когда нет света. Одними из самых популярных приборов считаются генераторы.

Факты ICTV узнавали, чем отличается инверторный генератор от обычного и какой лучше покупать.

Принцип работы инверторного генератора

Инверторные генераторы — это отличный выбор для тех, кому требуется чистый, тихий и экономичный источник электроэнергии.

Принцип работы инверторного генератора:

Двигатель внутреннего сгорания приводит в движение генератор, который вырабатывает переменный ток низкого качества.

Переменный ток преобразуется в постоянный ток с помощью выпрямителя.

Постоянный ток фильтруется для удаления пульсаций и других нежелательных компонентов.

Постоянный ток преобразуется обратно в переменный ток высокого качества с помощью инвертора.

Инвертор обеспечивает точную регулировку частоты и напряжения, что необходимо для питания чувствительных электронных устройств.

Стабильный, высококачественный переменный ток подается на розетки для питания подключенных устройств.

Инверторный генератор: отличия от обычного

Инверторные генераторы преобразуют постоянный ток в переменный синусоидальной формы, обеспечивая более чистое и стабильное электропитание. Они безопасны для чувствительной электроники, такой как ноутбуки, телевизоры и котлы.

Такие устройства экономичны благодаря более эффективной работе двигателя, компактны и легки из-за отсутствия массивного ротора, а также имеют более низкий уровень шума. Инверторные генераторы обычно оснащены электронным дисплеем и функцией автоматического регулирования нагрузки.

Обычные генераторы (синхронные) выдают переменный ток неправильной формы (трапецеидальной) и подходят для устройств, не требующих высокого качества электропитания.

Чем инверторный генератор лучше обычного

Он идеален для чувствительной электроники: ноутбуков, телевизоров, холодильников, котлов, медицинского оборудования.

Подходит для бытовых приборов, освещения, роутеров, зарядных устройств.

Идеален для использования в местах, где важен низкий уровень шума. Он компактный и легкий, удобен для транспортировки.

Не рекомендуется для питания мощных электроинструментов, перфораторов, болгарок, сварочных аппаратов. Инверторные модели имеют ограниченную мощность.

