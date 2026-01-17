Чим відрізняється інверторний генератор від звичайного і для яких приладів підходить
Через постійні вимкнення електроенергії багато українців хочуть придбати пристрій, який допоможе пережити час, коли немає світла. Одними з найпопулярніших приладів вважаються генератори.
Факти ICTV дізнавалися, чим відрізняється інверторний генератор від звичайного та який краще купувати.
Принцип роботи інверторного генератора
Інверторні генератори – це чудовий вибір для тих, кому потрібне чисте, тихе й економічне джерело електроенергії.
Принцип роботи інверторного генератора:
- Двигун внутрішнього згоряння приводить у рух генератор, який виробляє змінний струм низької якості.
- Змінний струм перетворюється на постійний струм за допомогою випрямляча.
- Постійний струм фільтрується для видалення пульсацій та інших небажаних компонентів.
- Постійний струм перетворюється назад у змінний струм високої якості за допомогою інвертора.
- Інвертор забезпечує точне регулювання частоти і напруги, що необхідно для живлення чутливих електронних пристроїв.
- Стабільний, високоякісний змінний струм подається на розетки для живлення під’єднаних пристроїв.
Інверторний генератор: відмінності від звичайного
Інверторні генератори перетворюють постійний струм у змінний синусоїдальної форми, забезпечуючи більш чисте і стабільне електроживлення. Вони безпечні для чутливої електроніки, такої як ноутбуки, телевізори та котли.
Такі пристрої економічні завдяки ефективнішій роботі двигуна, компактні та легкі через відсутність масивного ротора, а також мають нижчий рівень шуму. Інверторні генератори зазвичай оснащені електронним дисплеєм і функцією автоматичного регулювання навантаження.
Звичайні генератори (синхронні) видають змінний струм неправильної форми (трапецеїдальної) і підходять для пристроїв, які не потребують високої якості електроживлення.
Чим інверторний генератор кращий за звичайний
Він ідеальний для чутливої електроніки: ноутбуків, телевізорів, холодильників, котлів, медичного обладнання.
Підходить для побутових приладів, освітлення, роутерів, зарядних пристроїв.
Ідеальний для використання в місцях, де важливий низький рівень шуму. Він компактний і легкий, зручний для транспортування.
Не рекомендується для живлення потужних електроінструментів, перфораторів, болгарок, зварювальних апаратів. Інверторні моделі мають обмежену потужність.