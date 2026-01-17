Через постійні вимкнення електроенергії багато українців хочуть придбати пристрій, який допоможе пережити час, коли немає світла. Одними з найпопулярніших приладів вважаються генератори.

Факти ICTV дізнавалися, чим відрізняється інверторний генератор від звичайного та який краще купувати.

Принцип роботи інверторного генератора

Інверторні генератори – це чудовий вибір для тих, кому потрібне чисте, тихе й економічне джерело електроенергії.

Принцип роботи інверторного генератора:

Двигун внутрішнього згоряння приводить у рух генератор, який виробляє змінний струм низької якості.

Змінний струм перетворюється на постійний струм за допомогою випрямляча.

Постійний струм фільтрується для видалення пульсацій та інших небажаних компонентів.

Постійний струм перетворюється назад у змінний струм високої якості за допомогою інвертора.

Інвертор забезпечує точне регулювання частоти і напруги, що необхідно для живлення чутливих електронних пристроїв.

Стабільний, високоякісний змінний струм подається на розетки для живлення під’єднаних пристроїв.

Інверторний генератор: відмінності від звичайного

Інверторні генератори перетворюють постійний струм у змінний синусоїдальної форми, забезпечуючи більш чисте і стабільне електроживлення. Вони безпечні для чутливої електроніки, такої як ноутбуки, телевізори та котли.

Такі пристрої економічні завдяки ефективнішій роботі двигуна, компактні та легкі через відсутність масивного ротора, а також мають нижчий рівень шуму. Інверторні генератори зазвичай оснащені електронним дисплеєм і функцією автоматичного регулювання навантаження.

Звичайні генератори (синхронні) видають змінний струм неправильної форми (трапецеїдальної) і підходять для пристроїв, які не потребують високої якості електроживлення.

Чим інверторний генератор кращий за звичайний

Він ідеальний для чутливої електроніки: ноутбуків, телевізорів, холодильників, котлів, медичного обладнання.

Підходить для побутових приладів, освітлення, роутерів, зарядних пристроїв.

Ідеальний для використання в місцях, де важливий низький рівень шуму. Він компактний і легкий, зручний для транспортування.

Не рекомендується для живлення потужних електроінструментів, перфораторів, болгарок, зварювальних апаратів. Інверторні моделі мають обмежену потужність.

