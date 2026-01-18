132 отдельный разведывательный батальон 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) проводит зачистку территорий на Покровском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Ситуация в Покровске

На днях в течение суток подразделения 132 отдельного разведывательного батальона провели зачистку местности протяженностью около 900 метров.

Сейчас смотрят

– Операция проходила в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности противника в полосе ответственности, – говорится в сообщении 7 корпуса.

Так, операторы дронов Кары небесной 132 разведбата непрерывно следили за районом с воздуха, выявляли российских военных и контролировали передвижение в зоне проведения зачистки.

Мобильные группы на квадроциклах продвигались и осуществляли непосредственную зачистку местности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 425-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.