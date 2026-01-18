132 окремий розвідувальний батальйон 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) проводить зачистку територій на Покровському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Ситуація у Покровську

Днями упродовж однієї доби підрозділи 132 окремого розвідувального батальйону провели зачистку місцевості протяжністю близько 900 метрів.

– Операція проходила в межах планової роботи з покращення тактичного положення та зниження активності противника в смузі відповідальності, – йдеться у повідомленні 7 корпусу.

Так, оператори дронів Кари небесної 132 розвідбату безперервно слідкували за районом із повітря, виявляли російських військових та контролювали за пересуванням у зоні проведення зачистки.

Мобільні групи на квадроциклах просувалися та здійснювали безпосередню зачистку місцевості.

Раніше повідомлялося, що агенти руху Атеш у російській Самарі провели розвідку штабу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. Саме цей штаб керує підрозділами, які ведуть наступальні дії на Покровському напрямку.

Зокрема, зі штабу координуються дії: 21 та 30 окремими гвардійськими мотострілецькими бригадами та

385 гвардійської артилерійської бригади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

