Все страны-члены Коалиции желающих должны в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию для прекращения полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время очередного заседания главнокомандующих Вооруженными силами государств — членов Коалиции желающих, которое состоялось в формате видеоконференции.

Сырский о давлении на Россию

Как отметил Сырский, они вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины.

По мнению Сырского, Россия по-прежнему не демонстрирует готовности к прекращению войны, продолжая террор против мирного населения Украины.

Поэтому главнокомандующий обратил внимание на важность дальнейшего усиления санкционного давления, чтобы стоимость продолжения войны стала неподъемной для экономики России.

По словам Сырского, в то же время критически важно в дальнейшем совместно укреплять возможности оборонно-промышленных комплексов и Вооруженных сил стран свободной Европы.

Отдельное внимание уделили вопросу продолжения военной помощи Украине — как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя, заявил он.

От имени ВСУ Сырский поблагодарил организаторов встречи — главнокомандующего Вооруженными силами Франции генерала Фабьена Мандона и начальника Штаба обороны Великобритании Ричарда Найтона.

В то же время Сырский выразил благодарность за участие в мероприятии верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе — командующему ВС США в Европе генералу Алексу Гринкевичу и главе Военного комитета Европейского Союза генералу Шону Кленси.

По его мнению, их присутствие является убедительным свидетельством трансатлантического единства и неизменной поддержки Украины в борьбе за государственность и европейское будущее.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. По его мнению, вместе они защищают не только границы, но и ценности, на которых держится свободный мир.

