Сырский принял участие в заседании главкомов Коалиции желающих: что обсуждали
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал партнеров усилить санкционное давление на Россию и наращивать военную помощь Украине.
- Он подчеркнул, что укрепление оборонно-промышленного комплекса Европы и реализация гарантий безопасности являются ключевыми.
Все страны-члены Коалиции желающих должны в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию для прекращения полномасштабной войны против Украины.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время очередного заседания главнокомандующих Вооруженными силами государств — членов Коалиции желающих, которое состоялось в формате видеоконференции.
Сырский о давлении на Россию
Как отметил Сырский, они вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины.
По мнению Сырского, Россия по-прежнему не демонстрирует готовности к прекращению войны, продолжая террор против мирного населения Украины.
Поэтому главнокомандующий обратил внимание на важность дальнейшего усиления санкционного давления, чтобы стоимость продолжения войны стала неподъемной для экономики России.
По словам Сырского, в то же время критически важно в дальнейшем совместно укреплять возможности оборонно-промышленных комплексов и Вооруженных сил стран свободной Европы.
Отдельное внимание уделили вопросу продолжения военной помощи Украине — как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя, заявил он.
От имени ВСУ Сырский поблагодарил организаторов встречи — главнокомандующего Вооруженными силами Франции генерала Фабьена Мандона и начальника Штаба обороны Великобритании Ричарда Найтона.
В то же время Сырский выразил благодарность за участие в мероприятии верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе — командующему ВС США в Европе генералу Алексу Гринкевичу и главе Военного комитета Европейского Союза генералу Шону Кленси.
По его мнению, их присутствие является убедительным свидетельством трансатлантического единства и неизменной поддержки Украины в борьбе за государственность и европейское будущее.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. По его мнению, вместе они защищают не только границы, но и ценности, на которых держится свободный мир.